На фестивале Lampa марка с русским кораблем продана за 1500 евро
Foto: LETA

В субботу, 2 июля, на фестивале Lampa на аукционе за 1500 евро продана украинская марка "Русский военный корабль, иди …!", выпущенная Почтой Украины (Укрпочта).

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Перед мероприятием "Прожарка политиков" общество Tavi draugi сообщило, что во время фестиваля желающие смогут купить марку, и до мероприятия за нее были готовы заплатить 500 евро.

У зрителей спросили, кто готов дать больше. В результата марка была продана за 1500 евро. Ее купил Рейнис, он передал деньги, когда вышел на сцену.

Организаторы рассказали, что марку им передали в знак благодарности за гуманитарную помощь Одессе. Помощь была оказана за латвийские пожертвования.

Вырученные за марку деньги вновь будут переданы на благотворительность.

"Русский военный корабль, иди …!" — фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

На фестивале Lampa марка с русским кораблем продана за 1500 евро
Foto: Pubicitātes attēls
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