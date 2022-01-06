На форме бригад неотложной медицинской помощи могут появиться видеокамеры

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) рассматривает возможность ввести компактные камеры видеонаблюдения на форме сотрудников. Сейчас камеры уже есть в машинах неотложной медицинской помощи. Об этом порталу Delfi рассказала представительница NMPD Илзе Букша.

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Как сообщили в службе, цель такого решения — усовершенствовать оказание медицинской помощи, а также повысить безопасность работников бригады во время вызова.

В транспорте неотложной медицинской помощи камеры установили еще в 2011 году, но во время вызова медработники оказывают помощь и за его пределами — например, на месте происшествия. Медики бригады часто спасают жизни пациентов в клинически неясных случаях, а также при обстоятельствах, которые могут угрожать безопасности и жизням самих медиков.

Сейчас медики получают помощь по телефону или рации, но так очень сложно отследить, как выполняется вызов, реально оценить ситуацию и быстро оказать поддержку.

В критических случаях компактные камеры позволят привлечь высококвалифицированных врачей и специалистов на место происшествия в течение нескольких минут, чтобы помочь работникам бригады в любой точке страны, объяснила директор NMPD Лиене Ципуле. Это также поможет подготовить новых руководителей бригады.

Сейчас новую систему тестируют — компактными камерами оснащены две бригады неотложной медицинской помощи, которые отправляются на вызовы пониженного риска.

Перед началом эксперимента NMPD провела все необходимые обучения сотрудников, а также оценила защищенность данных. По словам представителей службы, NMPD соответствует самым строгим требованиям к защите личных данных, а также имеет десятилетний опыт использования видеонаблюдения вызовов.

Ожидается, что в феврале NMPD проведет первую оценку эксперимента, чтобы решить, следует ли внедрять компактные видеокамеры во всей службе.