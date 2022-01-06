На форме бригад неотложной медицинской помощи могут появиться видеокамеры
Foto: LETA

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) рассматривает возможность ввести компактные камеры видеонаблюдения на форме сотрудников. Сейчас камеры уже есть в машинах неотложной медицинской помощи. Об этом порталу Delfi рассказала представительница NMPD Илзе Букша.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили в службе, цель такого решения — усовершенствовать оказание медицинской помощи, а также повысить безопасность работников бригады во время вызова.

В транспорте неотложной медицинской помощи камеры установили еще в 2011 году, но во время вызова медработники оказывают помощь и за его пределами — например, на месте происшествия. Медики бригады часто спасают жизни пациентов в клинически неясных случаях, а также при обстоятельствах, которые могут угрожать безопасности и жизням самих медиков.

Сейчас медики получают помощь по телефону или рации, но так очень сложно отследить, как выполняется вызов, реально оценить ситуацию и быстро оказать поддержку.

В критических случаях компактные камеры позволят привлечь высококвалифицированных врачей и специалистов на место происшествия в течение нескольких минут, чтобы помочь работникам бригады в любой точке страны, объяснила директор NMPD Лиене Ципуле. Это также поможет подготовить новых руководителей бригады.

Сейчас новую систему тестируют — компактными камерами оснащены две бригады неотложной медицинской помощи, которые отправляются на вызовы пониженного риска.

Перед началом эксперимента NMPD провела все необходимые обучения сотрудников, а также оценила защищенность данных. По словам представителей службы, NMPD соответствует самым строгим требованиям к защите личных данных, а также имеет десятилетний опыт использования видеонаблюдения вызовов.

Ожидается, что в феврале NMPD проведет первую оценку эксперимента, чтобы решить, следует ли внедрять компактные видеокамеры во всей службе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов