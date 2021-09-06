На канале RTVI "Новости Латвии" будут выходить каждый рабочий день

С 6 сентября "Latvijas Ziņas" увеличивает частоту выпусков новостей на телеканале RTVI. "Новости Латвии" выходят каждый рабочий день в 19:45, а после перехода на зимнее время 31го октября — в 18:45, информирует руководитель SIA "Global Entertainment" Анджей Пятецкий.

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15-минутная новостная информационая передача "Новости Латвии" на телеканале RTVi доступна с 28-го апреля, по субботам она дополнена также аналитическим обзором "Лучше Знать" и выпуском-интервью "Прямая Речь". Также все информационные передачи доступны на канале "Latvijas Ziņas" в Youtube.

Планируется, что в ближайшее время спектр программ пополнится живым ток-шоу "Больной Вопрос". Вначале он будет показан на интернет-каналах "Latvijas Ziņas", позже, возможно, и по кабельному телевидению.

Телеканал RTVI является частью международного мультиплатформенного медиа RTVI, выпускающего актуальный и интересный контент на русском языке. Это единственный телеканал в США, который вещает на русском языке и доступен в сетях кабельного телевидения в 66 странах, включая Латвию, США, Канаду, Израиль и другие страны Европы.