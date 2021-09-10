На карантин отправился по крайней мере один класс в половине рижских школ

В столице Covid-19 в настоящее время затронул половину всех школ, где хотя бы один класс ушел на карантин, сообщает программа Латвийского телевидения "Панорама".

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Заражение выявлено в 52 образовательных учреждениях из 104. Большинство инфицированных — школьники, 82 класса в настоящее время обучаются дистанционно.

"Вакцинированные дети ходят в школу, а те дети, которые не были вакцинированы, находятся на удаленном обучении. Школа предоставляет им дистанционное обучение", — сказала Анита Петеркопа, начальник отдела общеобразовательных школ департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Она также отметила, что лаборатории не сообщают своевременно результаты тестов на Covid-19, поэтому во многих школах случаи заражения невозможно вовремя "поймать".

"У нас есть проблемы с лабораторией MFD, из которой данные поступают с опозданием. К сожалению, не в течение 24 часов, а более 48 часов для положительных случаев. И это недопустимо", — сказала Петеркопа.

В департаменте сообщили, что в среду в столице было 49 классов на удаленном обучении, а в пятницу уже 82.