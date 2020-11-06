На карантин отправлен весь детский сад в Ильгюциемсе
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После того как несколько работников Рижского 80 дошкольного образовательного учреждения получили положительные результаты анализов на Covid-19, все воспитанники и сотрудники садика отправлены на карантин, передает LETA.

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Представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде сообщила, что очное обучение в садике возобновится 16 ноября.

Covid-19 обнаружен как у педагогов, так и у технического персонала. Детский сад посещают в сумме 209 детей, он реализует дошкольное образование как на латышском языке, так и для нацменьшинств.

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