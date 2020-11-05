На карантин отправлены все сотрудники и воспитанники детского сада в Даугавгриве
Foto: LETA

После того, как один из педагогов Рижского 8-го дошкольного образовательного учреждения оказался положительным на Covid-19, все работники и воспитанники детского сада отправлены на карантин, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Положительный тест был у педагога, который контактировал со всеми восемью группами учеников. Садик посещает 91 ребёнок. Родители воспитанников будут проинформированы о ситуации в садике и дальнейшем режиме работы.

Рижское 8-е дошкольное образовательное учреждение является садиком для нацменьшинств, расположенном в Даугавгриве.

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