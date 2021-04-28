На карете и с вуалью: посол Латвии вручила верительные грамоты королеве Елизавете II
Foto: flickr.com/lvembassyuk

27 апреля в Букингемском дворце прошла церемония аккредитации нового посла Латвии в Великобритании Ивиты Бурмистре. Как сообщили Delfi в МИД Латвии, мероприятие частично прошло в онлайн-формате: прибыв во дворец, Бурмистре через устройство видеосвязи провела беседу с королевой Елизаветой II.

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Отмечается, что в ходе разговора посол передала главе британской монархии пожелания добра от президента Эгилса Левитса, а также отметила, что Латвия и Великобритания являются "схоже думающими странами, тесными партнерами и союзниками по НАТО, которых объединяют общие ценности и общее понимание демократии, свободы слова и прав человека".

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Эгилс Левитс МИД Великобритания Латвия НАТО
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