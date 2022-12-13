На компенсацию сверхурочной работы медиков во время пандемии выделено 2,9 миллиона евро

Из средств на непредвиденные расходы Минздраву выделят 2,9 миллиона евро, постановило правительство. Минздрав передаст эти деньги медицинским учреждениям, чтобы те компенсировали сверхурочную работу медработников, связанную с Covid-19

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2,3 миллиона будет направлено Национальной службе здоровья на выплаты медперсоналу за период с 1 мая по 31 октября 2022 года, а 593 523 евро — Службе неотложной медицинской помощи на выплаты за период с 1 июня по 30 ноября 2022 года.