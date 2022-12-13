На компенсацию сверхурочной работы медиков во время пандемии выделено 2,9 миллиона евро
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Из средств на непредвиденные расходы Минздраву выделят 2,9 миллиона евро, постановило правительство. Минздрав передаст эти деньги медицинским учреждениям, чтобы те компенсировали сверхурочную работу медработников, связанную с Covid-19

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2,3 миллиона будет направлено Национальной службе здоровья на выплаты медперсоналу за период с 1 мая по 31 октября 2022 года, а 593 523 евро — Службе неотложной медицинской помощи на выплаты за период с 1 июня по 30 ноября 2022 года.

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