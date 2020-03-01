На коронавирус в Латвии проверены 97 человек, ни в одном случае инфекция не подтвердилась

К настоящему времени по подозрению на заболевание Covid-19 в Латвии проверены 97 человек, и ни в одном случае вирус не подтвержден, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Вчера проверено еще 10 человек, и во всех случаях результаты оказались отрицательными.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что вчера скорая помощь получила 10 вызовов к пациентам с подозрением на заражение новым вирусом — в восьми случаях были взяты анализы, а два человека доставлены в Латвийский центр инфектологии.

Как сообщалось, в четверг первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу — в Литве и Белоруссии. В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях — из Ирана и Италии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания — повышенная температура тела, кашель, воспаление горла — следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных симптомов, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар. Результаты анализов будут известны в течение 24 часов.

Если результаты анализов подтвердят заболевание Covid-19, пациенты на скорой помощи будут доставляться на лечение в Рижскую Восточную больницу или в Детскую клиническую больницу.