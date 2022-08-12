На латвийско-белорусской границе снова увеличивается поток мигрантов

Поток мигрантов на латвийско-белорусской границе увеличивается — Латвия вновь становится мишенью гибридной атаки со стороны Беларуси, заявил глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс в интервью программе Латвийского Телевидения "Утренняя панорама", пишет rus.lsm.lv.

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Пуятс отметил, что с апреля ситуация с миграционными потоками на границе Латвии с Беларусью стабилизировалась. Однако в августе и особенно в последние дни ситуация вновь обострилась. "Людей снова отводят [сюда], умышленно. Была попытка 30-ти человек [незаконно пересечь границу], за последние сутки их было 10 человек. Следовательно, Латвия снова станет в какой-то степени горячей точкой, на которую нацелена эта гибридная атака", — сказал Пуятс.

По информации Госпогранохраны, эти потоки создаются намеренно и людей направляют к латвийской границе. "Изначально нарушения преобладали на юге Литвы. Затем постепенно эти группы стали приближаться к северу Литвы, к Латвии", — отметил генерал.

На вопрос о значимости ограждения на границе он ответил, что оно помогает не только в некоторых случаях предотвратить нарушения границы, но и выявить сам факт нарушения. При этом пограничники установили, что белорусская сторона помогает мигрантам, повреждая забор в отдельных местах.

Глава Госпогранохраны обратится за поддержкой в ​​Минобороны. Государственная полиция уже подтвердила, что окажет пограничникам поддержку.

Между тем министр внутренних дел Кристап Эклонс заявил в интервью Латвийскому Радио, что мигранты, пытающиеся нелегально пересечь белорусско-латвийскую границу, не являются беженцами. "Они не беженцы вроде украинских. Среди тех, кто [нелегально] пересекает границу Беларуси, мы пока не встретили ни одного гражданина Беларуси. Это значит, что они не беженцы от режима Лукашенко. Это люди, которые прибыли по туристической визе или были каким-то другим образом заманены на территорию Беларуси, доставлены туда самолетами", — подчеркнул Эклонс.

На этой неделе правительство в четвертый раз продлило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Позже это решение утвердил и Сейм.