На латвийско-литовской границе образовалась 16-километровая очередь автомобилей

На латвийско-литовской границе со стороны Латвии на пограничном пункте Гренцтале образовалась 16-километровая очередь автомобилей, сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

"Как и следовало ожидать, образуются очереди, потому что поток легковых автомобилей перенаправлен в этот конкретный пограничный пункт, который с сегодняшнего дня остается единственным, где пересечь границу может частный транспорт", — пояснила Плоне.

Для грузовых автомобилей по-прежнему открыты три пограничных пункта. Однако на границе в Гренцтале они тоже стоят, так как это кратчайший путь в Литву.

Как сообщалось, Литва и Эстония восстановили пограничный контроль на границе с Латвией, поэтому границу можно пересечь только в определенных местах.