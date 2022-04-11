На латвийско-российской границе стоят в очереди около тысячи фур

На границах России с Латвией и Эстонией в Псковской и Ленинградской областях стоят около тысячи фур. Еще более тысячи большегрузов ожидают в очередях на въезд в Россию, сообщает "Интерфакс".

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По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в пункте пропуска "Бурачки" в Себежском районе Псковской области на въезд в РФ собралась очередь из 700 грузовиков, выезда ждут 120 фур. В пункте пропуска "Куничина Гора" в Печорском районе Псковской области к утру 11 апреля ожидают оформления 110 фур, следующих из России в Эстонию, и 95, въезжающих в страну из Эстонии. На российско-эстонской границе в пункте пропуска "Шумилкино" в Печорском районе в очереди на выезд из России стоят 300 фур, на въезд — 80.

К утру 11 апреля у пункта пропуска "Ивангород" в Кингисеппском районе выезда из России ждут 100 фур. При этом перед пунктом пропуска на въезд в РФ очередей нет.

По данным Службы госдоходов, с латвийской стороны по состоянию на утро 11 апреля в очереди на пункт пропуска Гребнево (соединяется с "Убылинкой") стоят 140 автомобилей, за прошедшие 24 часа через границы прошли 115 машин, а предварительное время ожидания для последней машины в очереди — около 29 часов.

Перед пунктом пропуска Терехово (соединяется с "Бурачками") в очереди стоят 700 тягачей, за прошедшие 24 часа границы пересекли 211 машин, предварительное время ожидания для последней машины в очереди — 79 часов.

Очередь грузовиков на границе РФ с Латвией в Псковской области сохраняется уже почти три недели. На российско-эстонской границе в этом регионе фуры стоят около недели.

С 8 апреля страны ЕС закрыли границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в РФ и Беларуси. Исключение сделано для транспортировки ряда категорий товаров, в том числе, фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной, а также перевозки гуманитарной помощи.