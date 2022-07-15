На латвийской-российской границе застряли около 800 грузовых машин

На пограничном пункте Терехово на латвийско-российской границе стоят в очереди около 800 грузовых автомашин, сообщили новости TV3.

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TV3 сообщает, что, несмотря на то, что переходный период для большинства подсанкционных товаров уже закончился и перевозчики должны знать, что товары не впустят в Россию, таможенники по-прежнему сталкиваются с попытками их провоза в соседнюю страну.

Заместитель начальника Тереховского таможенного поста Ирина Голубева заявила в интервью телеканалу TV3, что сегодня утром 780 грузовых и 30 легковых автомобилей ожидали выезда с территории Евросоюза.

"Мы очень надеялись, что по окончании переходного периода, когда отдельные категории товаров можно было вывозить до 10 июля, очередь значительно уменьшится, однако ожидания не оправдались. Каждый день, производя контроль в обоих направлениях, мы сталкиваемся с тем, что 14-15 транспортных средств пытаются обойти санкции", — сообщила Голубева.

Таможня сталкивается с различными случаями, когда перевозчики пытаются провезти в обоих направлениях подсанкционные товары — лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.

Голубева рассказала, что 11 июля была, например, осуществлен попытка ввоза гранул и мобильных телефонов в Россию. В таких случаях таможня отклоняет попытки и отправляет перевозчиков обратно, а также передает их для оценки возможности привлечения к уголовной ответственности.

Также работу сотрудников таможни и бесперебойное движение грузовых автомобилей осложняет тот факт, что с начала войны в Украине обмен информацией с Россией невозможен.

Голубева пояснила, что связь с российскими таможенными службами прервана, поэтому не ведется мониторинг ситуации.

Раймонд Зукулс, директор Таможенного управления Службы государственных доходов, заявил, что часто приходится иметь дело с потоком беженцев. Он подчеркнул, что нагрузка на таможенников, безусловно, является вопросом национальной безопасности, поскольку нельзя допустить, чтобы некоторые товары, которые используются в военной промышленности, например, в России, или те товары, которые поступают в ЕС, приносили большую материальную выгоду России. На таможенниках лежит большая ответственность, подчеркнул Зукулс.