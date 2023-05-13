На латвийском побережье спасены уже три тюлененка

Во время сезона рождения тюленей на побережье Латвии были спасены три детеныша тюленя, сообщила агентству LETA представитель Управления охраны природы (DAP) Санта Бисениеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как и каждый год, этой весной DAP призвало жителей сообщать только о больных тюленях, и напомнило о правильном поведении при встрече с этими животными. Хотя осведомленность общества с каждым годом растет и звонков о тюленях, здоровых, но "отдыхающих" на пляжах, становится все меньше и меньше, все же есть некоторые люди, увидев этих животных на побережье, бьют тревогу. Хотя обычно здорового тюленя надо просто не беспокоить.

"Мы надеемся, что следующей весной никто не захочет загонять тюленей обратно в воду, полагая, что, как и для рыб, нахождение вне воды может закончиться для них фатально", — говорит Элина Эзериня, руководитель Отдела коммуникации и природоведческого просвещения. Тюлени охотятся в воде, а на суше отдыхают, общаются, рожают и воспитывают своих детенышей. И для них совершенно нормально выходить на берег.

Всего в этом году в DAP поступило почти 200 звонков по поводу тюленей. В помощи действительно нуждались только трое тюленей. Раненые тюлени были доставлены в Рижский национальный зоопарк, и сейчас они выздоравливают под присмотром специалистов. Когда поправятся — вернутся в дикую природу.

На побережье Латвии чаще всего встречаются серые и пятнистые тюлени, но в этом году наблюдался и редкий кольчатый тюленьа, которого до сих пор видели в Латвии всего пару раз.

Тюлени в основном прибывают на побережье Рижского залива из Эстонии, сообщает DAP. Зимой на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледяных полях рождаются детеныши серого тюленя, которые в марте и апреле достигают латвийского пляжа вплавь или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.