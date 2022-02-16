На Латвию идут сильные циклоны: синоптики предупреждают о шквалистом ветре, дождях и метелях

В четверг, 17 февраля, над территорией Латвии будет проходить сильный циклон. В стране пройдут сильные дожди, возможен мокрый снег. Будет дуть шквалистый ветер. Второй сильный циклон может прийти в субботу, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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Принесенные циклоном дожди начнутся вечером в среду. Больше всего осадков ожидается с вечера среды до середины дня в четверг. Местами возможен не только дождь, но и мокрый снег. Максимальная температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В ночь на четверг порывы южного ветра усилятся до 14-17 метров в секунду, в прибрежных районах скорость порывов ветра будет достигать 20 метров в секунду. В четверг днем уже на всей территории страны скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду. В четверг вечером будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер.

В пятницу по многих районах ожидаются кратковременные осадки, из облаков выглянет солнце, температура воздуха ночью понизится до -1..+3 градусов, днем поднимется до +2..+5 градусов.

Прогнозы о циклоне в субботу пока неясны: есть вероятность, что в этот день в Латвии не будет сильных дождей, метели и шквалистого ветра.

В воскресенье будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, выглянет солнце, осадки возможны только в отдельных районах. Температура воздуха составит +1..+4 градуса.

В понедельник, 21 февраля, Латвия снова может оказаться под влиянием нового циклона с дождями и метелью.