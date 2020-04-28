На майские праздники общественный транспорт будет курсировать как в выходные

В праздничные дни, 1 и 4 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходных дней, а находящимися в ведении Rīgas satiksme автостоянками по обочинам улиц можно будет пользоваться бесплатно.

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Борьба с распространением вируса Covid-19 требует усилий со стороны каждого человека, поэтому важно, чтобы жители как можно меньше контактировали между собой, и во время чрезвычайной ситуации пользовались общественным транспортом только при отсутствии другой альтернативы, подчеркнули на предприятии.

Рижскими муниципальными платными автостоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, 1-го и 4-го мая можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки по адресу улица Кришьяна Валдемара 5a, у Дома конгрессов – там за стоянку автомобиля нужно будет платить по действующим тарифам.

В период с 1-го мая по 30-е сентября работает платная автостоянка в Вецаки (зона V). Плата составляет 2 евро за весь день. В пятницу, 1-го мая, и в понедельник, 4-го мая, ею можно будет пользоваться бесплатно.

В пятницу, 1-го мая, и в понедельник, 4-го мая, центр обслуживания клиентов RS по адресу улица Спикеру 1 будет закрыт. В свою очередь 2-го мая и 3-го мая центр будет работать с 10:00 до 16:00.