На Manabalss.lv начался сбор подписей за смягчение наказания нетрезвым водителям, полиция против

Уменьшить срок лишения водительских прав с четырех лет до года, если концентрация алкоголя в крови превышает полторы промилле, — такая инициатива появилась недавно на портале Manabalss.lv. Специалисты выступают против такого смягчения наказания, сообщает передача "Домская площадь" Латвийского радио 4.

Согласно Кодексу административных правонарушений, при концентрации алкоголя от 0,2 до 1,5 промилле предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от полугода до двух лет. А вот если в крови обнаружено свыше 1,5 промилле, то права могут отобрать на четыре года, а также назначить штраф до 1400 евро.

Автор инициативы Катре Сиетинсоне отмечает, что это наказание очень суровое и предлагает снизить этот срок до одного года, правда, одновременно увеличив сумму денежного штрафа:

"Я знаю немало случаев, когда водителей лишали прав на четыре года, и они оказывались выброшенными с рабочего рынка. Ведь автомобиль очень многим нужен, чтобы ездить на работу и возвращаться с нее. Разрушаются семьи, некоторые деградируют."

С поданной инициативой категорически не согласен начальник управления безопасности движения Госполиции Нормундс Крапсис. По его словам, в 2019 году за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было задержано примерно три с половиной тысячи человек. И большинство из них — это как раз те, у кого содержание алкоголя превышает 1,5 промилле.

Против поданной инициативы выступает и Юрис Звирбулис, глава латвийского Автомотообщества. Он отмечает, что не бывает таких ситуаций, когда человеку насильно вливают алкоголь и заставляют садиться за руль в нетрезвом виде.

Инициатива весьма активно обсуждается в интернете. И практически все комментаторы категорически не согласны с поданным предложением, а некоторые требуют ужесточить наказание.