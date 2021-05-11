На меры антикризисной поддержки будет выделено еще 180,9 млн евро
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Министерство финансов обратится к правительству с просьбой принять решение о выделении дополнительных 180,9 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.

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До сих пор Службе государственных доходов (VID) выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятиям и работникам, пострадавшим от кризиса из-за Covid-19.

С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро.

В данный момент на дальнейшую выплату поддержки VID доступно 109,9 млн евро.

За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.

180,9 млн евро планируется выделить из средств на непредвиденные обстоятельства.

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LETA

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LETA

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