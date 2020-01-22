На месте бывшего велотрека в Риге построят здание Службы госбезопасности

На месте бывшего велотрека Marss на улице Бривибас 207 в Риге будет построено здание Службы государственной безопасности. Об этом DELFI сообщила пресс-служба СГБ.

Сообщение СГБ было опубликовано после того, как 20 января в Сейм была направлена общественная инициатива, авторы которой протестовали против вырубки деревьев и призывали обустроить на этой территории парк. Инициатива собрала более 15 000 подписей.

СГБ сообщает, что решение о начале строительства здания на этой территории было принято правительством в 2017 году. Строительные работы начнутся в 2020 году.

За три года было проведено инженерно-геологическое исследование территории, разработан проект и начато сотрудничество со стройнадзором, а также проведены другие подготовительные работы стоимостью в несколько миллионов евро. Возведение здания для спецслужбы связано с повышенными требованиями безопасности, поэтому разработка проекта является сложным, специфическим и долговременным процессом.

Решение о строительстве нового здания для СГБ (на тот момент — Полиции безопасности) было принято правительством Латвии в 2008 году, однако из-за финансового кризиса проект был отложен. Новое решение построить здание на улице Бривибас было принято 3 августа 2017 года. До сих пор информация о строительстве здания для СГБ не публиковалась, поскольку была секретной. С учетом общественного интереса к обустройству территории на улице Бривибас 207 СГБ приняла решение снять гриф секретности с части информации о проекте.

СГБ отмечает, что в данный момент структуры спецслужбы размещены в нескольких зданиях, и служебные помещения в них устарели. "С учетом развития технологий и новым вызовам безопасности, нынешние помещения СГБ в ближайшем будущем перестанут соответствовать нуждам СГБ как страны-члена НАТО и ЕС", — отмечает в своем заявлении спецслужба.

Идею разбить на этой территории парк поддерживают общественные организации — Общество жителей Тейки и движение Vefresh, а также Рижская дума. Авторы поданной в Сейм инициативы отмечают, что бывший велотрек "Марс" — единственное место в окрестностях Тейки, где можно с минимальным вложением средств разбить парк. Мэр Риги Олег Буров ранее заявил DELFI, что Рижская дума готова взять эту территорию в собственность, разработать проект по ее благоустройству и вложиться в создание парка. "Рижская дума уже давно смотрит на это место, потому что это на самом деле 8000 квадратных метров, кусок земли с деревьями, где можно сделать зеленую зону без больших вложений", — сказал Буров.

СГБ в своем сообщении уточняет, что этот участок земли в планах развития города никогда не была отмечена как зеленая зона для обустройства парка. Кроме того, спецслужба утверждает, что в общественном пространстве распространяется неверная информация о том, что на территории много столетних деревьев.

"Сейчас большую часть территории покрывают заросли кустарника. Большие дубы и другие деревья, которые находятся на этой территории, СГБ обещает сохранить. Однако некоторые деревья будут мешать строительству, и от них придется избавиться. В то же время, в проект включены компенсирующие меры — вокруг здания будут посажены новые деревья", — отмечает СГБ.