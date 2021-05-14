На месте строительства Rail Baltica будут искать неразорвавшиеся снаряды

Предприятие RB Rail, занимающиеся проектом Rail Baltica, объявило закупку, чтобы провести геотехнические работы и найти неразорвавшиеся снаряды на территории бывших военных складов в Цекуле, сообщает портал Lsm.lv.

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Участок, который необходимо обезвредить, находится примерно в 20 км от Риги, в Стопиньском крае, возле дороги А4. По плану его будет пересекать участок Rail Baltica "Вангажи-Саласпилс-Миса". В двадцатые годы прошлого века там находились склады Латвийских национальных вооруженных сил. Их взорвали во время Второй мировой, и боеприпасы могут быть рассеяны по всей площади. Для безопасности зону засыпали 1-2 метрами земли и продолжали использовать для военных нужд уже советской армии — и так до ухода из Латвии советских войск в 1994 году.

Сейчас на этой территории растут деревья, и согласно документам она считается лесом. Латвийские военные в ходе учений находят и уничтожают снаряды. На каждой сотне квадратных метров может находиться 1-10 неразорвавшихся боеприпасов.

Rail Baltica пересечет восточную часть этой территории. Поскольку территория считается опасной, сначала нужно провести работы по ее очистке. Будут использоваться магнитометр, градиометр и геоэлектрический метод исследования.

Закупка объявлена на очищение четырех гектаров земли, а в сумме во время строительства планируется очистить территорию в 10 раз больше.