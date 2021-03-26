На муниципальные выборы нужно будет приходить со своей ручкой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила правила, по которым 5 июня на выборах в самоуправления будут работать избирательные участки в условиях пандемии. Например, все должны будут приходить со своими ручками, а при входе дезинфицировать руки.

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Участники голосования должны быть в масках, а тем, кто придет без маски, маска будет выдаваться у входа. В избирательном участке нужно будет соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Приходить надо со своей ручкой. Забывшим ручку выдадут, но их может не хватить.

Между регистрационными столами и кабинками должна быть дистанция два метра. Число посетителей участка должно быть ограничено — не более одного человека на четыре квадратных метра. При регистрации избирателя в электронном списке будет также указываться время, когда он пришел, чтобы, если выяснится, что он заразен, предупредить других, пришедших в это же время.

Помещения будут регулярно проветриваться, поверхности — протираться. В кабинках не будет тканевых занавесок, потому что их невозможно полноценно продезинфицировать, поэтому кабинки будут повернуты входом к стене.

Члены избирательной комиссии и другие работники участков должны быть в масках, а желательно в респираторах. Те, кто подсчитывает голоса, должны будут использовать также резиновые перчатки.

В выборах нельзя будет участвовать тем, кто находится на самоизоляции или в карантине, а также людям с признаками инфекций дыхательных путей.

При формировании избирательных комиссий будут выбраны также резервные работники, которые могут незамедлительно выйти работать, если кто-то заболеет или окажется на самоизоляции. В больницы и центры социального ухода для выездного голосования будут по возможности отправлены такие члены избирательной комиссии, которые уже получили вакцину.

Избирательные участки не будут организовываться там, где находятся наиболее уязвимые для инфекции люди, то есть в больницах и учреждениях социального ухода. В тех избирательных участках, которые организуются в учебных заведениях, не должно быть школьников или студентов.