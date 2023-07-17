На неcкольких участках ремонтируемых дорог приходится проводить до часа
Foto: LETA

В сети государственных автодорог в настоящее время ведутся строительные работы на 78 участках, и на шести из них, чтобы пересечь участок строительства, необходимо провести в пути от 50 минут до часа, сообщило ГАО Latvijas Valsts ceļi.

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Поэтому водителям рекомендуется планировать дополнительное время в пути или, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.

Особенно долгое ожидание возможно на участке Видземского шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, однако этот участок можно объехать по региональным автодорогам P20 и P30. Также потребуется много времени на преодоление ремонтируемых участков дорог от Карсавы до Гребнево (A13), от Мадоны до Дзелзавы (P37), от Рижской окружной дороги (A4) до поворота на Тинужи (P4), от Валмиеры до Ренцены (P17 ), а также от Сталбе до Цесиса (P14).

Информация обо всех участках строительных работ и ограничениях движения на них доступна на карте ремонтных работ на сайте Latvijas Valsts ceļi.

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