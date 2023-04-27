На некоторых автодорогах увеличат максимальную скорость

С пятницы, 28 апреля на отдельных главных автодорогах страны будет увеличена максимально допустимая скорость, сообщили в компании Latvijas valsts ceļi.

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Максимальная скорость 110 км/ч вводится на двух главных автодорогах - Юрмальском шоссе или главной автодороге Рига-Вентспилс (А10) на участке от Риги до Юрмалы, а также на Видземском шоссе (А2) - на участке от перекрестка узел Видземского шоссе (А2), Таллинского шоссе (А1) и Рижской окружной до "Сените". В LVC напоминают, что данный участок Видземского шоссе оборудован адаптивным решением управления дорожным движением (установлены знаки, которые отображают максимально допустимую скорость в конкретный момент), поэтому в случае ухудшения погодных условий максимальная скорость может быть снижена. Если адаптивные знаки не работают, водители должны соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость 90 км/ч.

В свою очередь, скорость 100 км/ч разрешена на трех автодорогах - Рига (Балтэзерс) - граница Эстонии (Айнажи) (А1) по Саулкрастской окружной; от Саласпилса до Икшкиле на дороге Рига-Даугавпилс-Краслава-белорусская граница (А6) и на участке шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80).