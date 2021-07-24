На непредвиденные расходы из бюджета выделено 614,29 млн евро
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Из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" во втором квартале этого года выделено 614,29 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

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Первоначально в бюджете этого года средства на непредвиденные расходы были предусмотрены в размере 26,7 млн евро, однако в связи с кризисом из-за Covid-19 правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования этой программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.

Во втором квартале этого года было удовлетворено 99 запросов о выделении средств на непредвиденные расходы на общую сумму 614,3 млн евро.

Больше всего средств выделено Министерству финансов — 307,83 млн евро, чтобы обеспечить поддержку пострадавшим от кризиса из-за Covid-19. 107,71 млн евро было выделено Минздраву для обеспечения доступности медикамента "Veclury", доплат медикам и покрытия расходов Национальной службы здравоохранения. Министерству сообщения на развитие сети автодорог выделено 87,42 млн евро, Минблагу на поддержку в условиях Covid-19 — 48,97 млн евро.

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