На непредвиденные расходы из бюджета выделено 614,29 млн евро

Из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" во втором квартале этого года выделено 614,29 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Первоначально в бюджете этого года средства на непредвиденные расходы были предусмотрены в размере 26,7 млн евро, однако в связи с кризисом из-за Covid-19 правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования этой программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.

Во втором квартале этого года было удовлетворено 99 запросов о выделении средств на непредвиденные расходы на общую сумму 614,3 млн евро.

Больше всего средств выделено Министерству финансов — 307,83 млн евро, чтобы обеспечить поддержку пострадавшим от кризиса из-за Covid-19. 107,71 млн евро было выделено Минздраву для обеспечения доступности медикамента "Veclury", доплат медикам и покрытия расходов Национальной службы здравоохранения. Министерству сообщения на развитие сети автодорог выделено 87,42 млн евро, Минблагу на поддержку в условиях Covid-19 — 48,97 млн евро.