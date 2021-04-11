На нескольких рейсах ехали заболевшие Cоvid-19 пассажиры

В ходе проведения эпидемиологического расследования было установлено, что 4, 7 и 9 апреля двое пассажиров, у которых был подтвержден Covid-19 использовали общественный транспорт, курсирующий между Ригой, Слокой, Булдури, Угале и Вентспилсом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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7 апреля пассажир, у которого был выявлен Covid-19, ехал на поезде Тукумс2 -Рига (в 5.10 от станции Слока до Риги) и обратно на поезде Рига-Слока (в 15.30 от Риги до Булдури). В обоих случаях пассажир сидел в последнем вагоне. Дальше он передвигался на юрмальском городском автобусе Nr.4 - в 16.06 от Булдури до станции Слока.

В свою очередь, 4 апреля инфицированный Covid-19 пассажир ехал на автобусе Рига-Вентспилс (в 12.20 от Угале до Вентспилса) и 9 апреля обратно автобусом Вентспилс-Рига (в 15.00 из Вентспилса до Угале).

Всем пассажирам, которые ехали тем же транспортом, советуют внимательно следить за своим здоровьем. При появлении характерных симптомов просят оставаться дома и связаться со своим семейным врачом.