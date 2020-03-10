На нескольких улицах в Пардаугаве ограничена стоянка и остановка машин

В связи с весенними работами по очистке улиц на время ограничена стоянка и остановка автомобилей на четырех самых оживленных улицах Пардаугавы, сообщает пресс-служба Рижской думы. Проезжую часть будут очищать от скопившегося за зиму песка, пыли и отложений.

На бульваре Анниньмуйжас от улицы Бебру до Юрмалас Гатве, на улице Зентенес, на улице Кулдигас от улицы Вилипа до улицы Грегора, а также на улице Клейсту от бульвара Анниньмуйжас до проспекта Курземес будут размещены соответствующие дорожные знаки и плакаты с предупреждением о том, остановка и стоянка временно запрещена.

Сначала будет собран и вывезен песок, а затем по улицам проедет спецтехника для влажной уборки дорог.