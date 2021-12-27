На Новый год ожидаются изменения в работе столичного общественного транспорта
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31 декабря и 1 января ожидаются изменения в работе рижского общественного транспорта, муниципальных автостоянок и центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

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В пятницу, 31 декабря, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по расписанию, которое действует в выходные дни. Таким образом, в этот день будут работать месячные билеты на все дни или часовые билеты на выходные.

Тем временем маршруты экспресс-автобусов в праздничные дни не будут курсировать.

31 декабря и 1 января платные стоянки Rīgas satiksme можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a — там за парковку нужно будет платить в соответствии с действующими тарифами.

30 декабря центр обслуживания клиентов на улице Бривибас 49/53 будет открыт с 8 до 17 часов, остальные центры будут работать в обычном режиме — до 19 часов. 31 декабря, 1 января и 2 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

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