На пасхальные выходные могут ввести более жесткие ограничения, чем сейчас

Сегодня, 24 марта, правительство может призвать Группу оперативного управления разработать более строгие ограничительные меры, которые будут действовать именно в пасхальные праздники. Цель — не допустить того, чтобы люди начали массово пересекаться на выходных, заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Я хотел бы еще раз напомнить — на эту Пасху мы не гостим у своих родных и близких", — подчеркнул Кариньш, отметив, что, согласно правилам, представители двух домашних хозяйств не могут собираться вместе в помещениях, так как это подвергает их риску заразиться Covid-19.

На прошлой неделе, 16 марта, премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что правительство работает над двумя вариантами последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.