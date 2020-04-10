На пасхальных выходных вся медицинская помощь, кроме неотложной, будет только по записи

С 10 по 13 апреля, на пасхальных выходных, для получения медицинской помощи нужно предварительно связаться с медучреждением по телефону. Без записи к врачу отправляться нельзя, информирует Национальная служба здоровья.

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Совет врача можно получить и по телефону — позвонив по круглосуточному номеру 66016001. По этому же номеру следует звонить, если есть сомнения, нужна ли помощь срочно или можно подождать до конца выходных.

В Риге и крупных городах будут работать дежурные семейные врачи, список мест, где они принимают, можно посмотреть здесь. О приеме нужно договориться по телефону и прийти ровно в назначенное время, чтобы не создавать очередь в коридоре. Людям младше 65 лет визит будет стоит 2 евро, старше 65, а также детям, инвалидам и другим льготникам — 1 евро.

В случае травм и ожогов нужно обращаться в травмпункты, а при угрозе для жизни — звонить 113.