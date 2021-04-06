На Пасху в Риге родились две пары близнецов
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На Пасхальных выходных — со 2 по 5 апреля — в Рижском роддоме родились две пары близнецов, рассказала представитель роддома Байба Аузане.

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Всего за эти дни родилось 45 детей, 17 девочек и 28 мальчиков.

Утро Страстной пятницы в роддоме началось с того, что родились две девочки-близняшки, а всего в этот день родились пять девочек и 10 мальчиков. В субботу родились семь мальчиков и четыре девочки. В воскресенье с утра родились мальчики-двойняшки, а всего в этот день родились девять мальчиков и пять девочек. В понедельник после Пасхи родились три девочки и два мальчика.

Первое апреля оказалось для сотрудников роддома нешуточно заваленным работой: родились сразу 26 детей, 16 мальчиков и 10 девочек.

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