На пикет к посольству Белоруссии вышли 40 человек, включая депутата ЕП Калниете

В акции за справедливые президентские выборы в Белоруссии, прошедшей сегодня у посольства Белоруссии в Риге, приняли участие около 40 человек.

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Собравшиеся держали в руках плакаты, призывающие к организации в Белоруссии свободных, честных выборов, свободе слова и прекращению репрессий. Среди собравшихся были замечены представители Союза украинцев Латвии и европарламентарий Сандра Калниете.

Организаторы акции ранее заявили, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже 26 лет, является "последним диктатором Европы", который, учитывая его низкую популярность в Белоруссии, во время предвыборного периода реагирует на действия оппозиции жесткими репрессиями.

Организаторы акции отметили, что несколько лидирующих оппозиционных кандидатов на пост президента уже безосновательно арестованы.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа этого года.