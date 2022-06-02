На пикете “За естественную семью” собрались около ста человек

Сегодня у Сейма на пикете “За естественную семью” собрались около сотни человек, сообщает агентство LETA. Пикет организовала партия “Латвия на первом месте” (LPV) и в мероприятии участвовали многие политики партии, в том числе Айнарс Шлесерс и Рамона Петравича.

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Участники пикета держали в руках плакаты с надписями, посвященными "естественной семье", на одном из них было сказано, что цель Закона о гражданском союзе — "уничтожить латвийский народ", другой призывал депутатов одуматься — "вы же понимаете, что следующие поколения вам этого не простят?", также были плакаты, разъясняющие, что именно в понимании участников пикета — семья.

Цель акции — возразить против принятия Закона о гражданском союзе, который Сейм сегодня планирует рассмотреть в третьем чтении. Закон, если его примут, позволит двум взрослым людям, в том числе и ЛГБТ+ парам, юридически регистрировать отношения.

В прошлый четверг акцию протеста у Сейма проводили сторонники Закона о гражданском союзе. Тогда несколько сотен жителей призывали правительство поддержать Закон.

Сегодня Сейм должен рассмотреть Закон о гражданском союзе в третьем, окончательном чтении.

Уже сообщалось, что "Новое Единство", "Консервативные" и Attīstībai/Par! выразили надежду, что действующему 13-му Сейму удастся принять закон о гражданском союзе. Партия "Национальное объединение" выступает против.

"Вокруг законопроекта было много идеологических страстей, хотя речь идет о юридическом решении для разных типов семей и партнерства, и закон связан с исполнением решения Конституционного суда", — заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.