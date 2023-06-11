На платформе GEO RĪGA появились 3D-модели рижских микрорайонов

На портале геопространственной информации Рижской думы GEO RĪGA появилась подготовленная Латвийским агентством геопространственной информации (LĢIA) трехмерная модель реальности и 39 3D-моделей микрорайонов Риги, разработанные департаментом развития города Рижской думы. Рига — первый латвийский город, где доступны 3D-данные о застройке, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Эти модели позволяют всем желающим изучить на своем устройстве расположение, затененность и освещенность столичных зданий и других объектов в разное время года и суток. 3D-модели уже сейчас нашли применение в градостроительстве, управлении недвижимостью, охране памятников культуры и пространственном анализе городской среды, а в дальнейшем будут применяться еще более широко.

Изучить свой микрорайон можно здесь.

"Геопространственная информация — это не просто красивая картинка для изучения на досуге. Она становится незаменимым рабочим материалом при планировании развития окружающей среды. Трехмерная модель Риги позволит нам поднять планирование и развитие инфраструктуры и городской среды на новый уровень и качество", — говорит Мартиньш Либертс, генеральный директор LĢIA.

"Сейчас в GEO RIGA доступно 39 3D-моделей микрорайонов Риги, и со временем их станет больше. Разрабатывается модель интенсивности солнечного освещения крыш рижских зданий. Чтобы способствовать более широкому использованию геопространственных данных, во второй половине 2023 года самоуправление откроет пространственные данные в машиночитаемых форматах, что позволит заинтересованным сторонам скачивать их и использовать в своих решениях и системах", — говорит руководитель управления геоматики департамента развития города Рижской думы Диана Корбе.

Портал GEO RĪGA бесплатный для пользователей. Информация может пригодиться активистам микрорайонов, инвесторам, предпринимателям, ученым, работникам госучреждений.

На портале доступно 7 тематических приложений с двухмерными данными саамоуправления и других учреждений, а также раздел с 3D-данными. До конца лета появятся еще две карты — тематические планировки Риги и инвестиционный план самоуправления. Благодаря доступности данных на портале GEO RĪGA уменьшится необходимость обращаться в муниципальные учреждения за консультациями и информацией. Также это повышает прозрачность работы самоуправления.