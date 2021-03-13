На платформе Manabalss.lv идет сбор подписей за сохранение Даугавпилсского университета

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv (здесь) идет сбор подписей за сохранение университетов в латвийских регионах. В настоящий момент Даугавпилсский и Лиепайский университеты являются образовательными и научными центрами в Латгалии и Курземе, обеспечивая работой жителей, не позволяя деградировать регионам.

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Отметим, что, по инициативе Министерства образования, Сейм рассматривает изменения к закону "О высших учебных заведениях". В нем появился количественный показатель для университетов — не меньше 4000 учащихся. В противном случае университеты лишатся своего статуса, что может привести к увяданию научных центров и регионов в целом.

Как поясняет автор инициативы по сбору подписей Улдис Зупа, он выступает против дискриминирующего отношения к развитию высшего образования и науки в Курземе и Латгале, чтобы не допустить еще большего оттока молодежи в Ригу, а вместо этого обеспечив полицентрическое развитие страны, предусмотренное стратегией устойчивого развития Латвии до 2030 года.

При сохранении университетов в Курземе и Латгале сократится отток молодежи и интеллигенции в Ригу, будет обеспечен объем инвестиций в науку в латвийских регионах. Это, в свою очередь, будет способствовать более равномерному развитию регионов.

Как уже ранее писал портал Delfi, профессор Лиепайского университета Павел Юрс считает, что и Сейм, и Кабинет министров делают все, чтобы ликвидировать региональные университеты. Критерий "минимум 4000 учащихся" невыполним.

"Непонятно, почему придуман именно такой критерий. Почему не 3000 и не 5000? По-моему, такой подход абсурден и необоснован", — возмущается Юрс. По его мнению, у молодежи Курземе и Латгале просто отняли возможность учиться в университете, и это — региональная сегрегация. По его мнению, лишение учебных заведений статуса университета ударит и по экономике регионов.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) также выступил против количественного подхода. По его мнению, должен быть качественный, а не количественный подход, кроме того, неясно, откуда такие цифры. Говоря о цифрах, нужно учитывать сокращение населения и в особенности молодежи в регионах, подчеркивает LIZDA.