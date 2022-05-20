В Риге на пляже в Вецаки за безопасностью будут следить с помощью дрона, сообщили в Управлении коммуникации Рижской думы.

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В пятницу, 20 мая Рижская полиция самоуправления и Департамент жилья и среды официально открыли в Риге купальный сезон. Всего в столице девять мест для купания: Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелите, Кипсала, Кишэзерс, Луцавсала и залив Луцавсалас.

В этом году на столичных пляжах установлены 12 новых кабинок для переодевания - шесть в Вакарбулли, четыре - на Даугавгриве и две на Кипсале. В свою очередь, в Вецаки построены новые пешеходные дорожки, а также размещена просторная кабинка для переодевания для людей с нарушениями движения. В Вакарбулли в этом году установлены семь новых скамеек.

Во всех официальных местах для купания дежурят спасатели Рижской полиции самоуправления. На территории размещены туалеты, контейнеры для мусора, кабинки для переодевания, место для купания ограничено буйками. Во многих местах построены волейбольные площадки, детские площадки, а также комплексы для физических занятий. Пока официального статуса нет у купалки на Кишэзерсе, однако и там есть станция спасателей.

Два рижских пляжа - Вецаки и Вакарбулли - имеют синий флаг, свидетельствующий о том, что они отвечают международным стандартам среды.

По информации оперативных служб, в прошлом году в Риге спасатели РПС спасли пятерых тонущих людей, медицинская помощь была оказана 95 отдыхающим. Также была оказана помощь 20 заблудившимся детям.