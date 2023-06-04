На пляже Вецаки поднят Синий флаг
Foto: F64

2 июня на рижском пляже в Вецаки возле станции спасателей торжественно поднят Синий флаг, удостоверяющий соответствие этой зоны купания международным стандартам качества окружающей среды.

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Также на пляже Вецаки установлено новое информационное табло, призывающее посетителей не оставлять после себя мусор и обращать внимание на влияние отходов на окружающую среду.

В этом году Синий флаг поднят на двух рижских пляжах - Вецаки и Вакарбулли. Синий флаг является подтверждением международных экологических стандартов и качества проведенных самоуправлением работ по благоустройству, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Празднование поднятия Синего флага в Рижском самоуправлении проводят в сотрудничестве с проектом в рамках Программы ЕС по окружающей среде и климату LIFE.

На пляжах Вецаки, Вакарбулли и еще восьми местах в Латвии установлены широкоформатные информационные стенды для привлечения внимания к теме замусоривания побережья.

Стенды установлены в десяти местах на особо охраняемых природных территориях на побережье Балтийского моря в Латвии.

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