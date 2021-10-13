На поддержку предприятий и работников, пострадавших от кризиса Covid-19, требуется 180 млн евро
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Ранее министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) предполагал, что на поддержку предприятий и работников, по которым ударяют новые "ковидные" ограничения, необходимо будет изыскать только 60 млн евро. Однако из-за объявления чрезвычайной ситуации следует, что объем поддержки должен быть намного больше.

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Из аннотации к проекту распоряжения об объявлении ЧС следует, что из-за ограничений ориентировочно нужно будет изыскать 25 млн евро в месяц на пособия за простой и субсидирование зарплат, 120 млн евро в месяц на схему субсидирования оборотного капитала, 9 млн евро на поддержку торговых центров, 19 млн евро — на поддержку туристической отрасли и 7,22 млн евро — на поддержку спортивных центров.

В аннотации говорится и о том, что чрезвычайная ситуация затронет организаторов и посетителей культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Предполагается, что из-за ограничений организаторам мероприятий придется возместить 2 млн евро — в основном за возвращенные билеты.

Предполагается, что выплата надбавок сотрудникам муниципальной полиции за работу в условиях Covid-19 потребует еще 700 тысяч евро.

В четверг, 14 октября состоится заседание рабочей группы под руководством министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство"), посвященное вопросу оказания поддержки пострадавшим предприятиям и работникам.

Рейрс признал во вторник, что на этот раз ситуация более сложная: нет реальных примеров других стран, когда оказывать поддержку в условиях, когда услуги доступны привитым.

По словам министра финансов, на этой неделе планируется определить те отрасли, которые из-за объявленных во время ЧС ограничений будут "закрыты", а какие — нет. Рейрс признал, что основное финансирование поддержки предполагается существлять за счет собственных ресурсов министерств, которые в этом году не будут потрачены.

"Эти средства пойдут на поддержку. Как это будет? Мы обсудим это в четверг. Но средства будут", — пообещал Рейрс.

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Чрезвычайная ситуация "Новое Единство" Национальное объединение Янис Витенбергс Янис Рейрс
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