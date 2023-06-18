На поливку рижских улиц в засушливом июне потрачено 28 тысяч евро
Foto: Privātais arhīvs

На поливку улиц Риги в июне было потрачено 28 700 евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе. В этом году апрель, май и июнь в Латвии выдались очень засушливыми - осадки очень редки.

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Власти Риги поясняют, что Департамент транспорта планирует полив улиц по мере необходимости, выделяя на это средства в пределах ежегодно выделяемого финансирования.

В этом году на содержание рижских улиц выделено 31 млн евро, из которых 28 700 евро было потрачено на полив улиц в июне.

Поскольку длительная засуха в Латвии сохраняется, Департамент транспорта продолжит поливать улицы. В дни с более низкой температурой воздуха и осадками работы не проводятся.

Департамент транспорта Рижской думы отвечает за орошение города на площади почти в 0,5 млн квадратных метров. Уличный полив чаще всего производят в ночное время, а также в первой половине дня.

В настоящее время основной целью полива рижских улиц является уменьшение запыленности города. Учитывая, что в настоящее время в центре Риги ведутся несколько масштабных строительных работ, что приводит к дополнительному запылению, полив в этом районе осуществляется более интенсивно.

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