На помощь жителям Украины латвийцы собрали свыше семи миллионов евро
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Латвийцы — частные лица, предприниматели, негосударственные организации, государственные и муниципальные учреждения — собрали на помощь украинцам уже 7,5 миллиона евро. Отправлен 41 груз с гуманитарной помощью, сообщает Министерство иностранных дел.

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По информации Ziedot.lv, собрано уже 7 501 044 евро. На эти деньги закуплен как гуманитарный груз (более 2 миллионов евро), так и оказана помощь беженцам.

Каждую неделю комплектуется и отправляется в среднем четыре грузовых машины с гуманитарной помощью. Гуманитарная помощь была отправлена в Закарпатье, Черниговский, Харьковский, Херсонский, Кривоградский, Краматорский, Николаевский и Запорожский округ, сейчас готовится груз для Киева.

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