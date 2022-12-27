На повышение минимального уровня дохода требуется 20 млн евро
Foto: LETA

Важнейшим приоритетом в сфере благосостояния в ближайшем будущем является повышение минимального уровня доходов в стране, заявила в интервью Латвийскому радио новый министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство").

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По ее словам, необходимо повышение уровня минимального дохода, что будет означать повышение и минимальных пенсий, и гарантированного минимального дохода. В дальнейшем уровень минимального дохода планируется регулярно пересматривать и привязывать к среднему доходу домохозяйства по стране.

Силиня признает, что для этого еще нужно "выбить" бюджетные средства — не менее 20 миллионов евро.

По словам Силини, такие изменения дадут возможность оказывать большую поддержку и в текущих проблемах, когда гражданам приходится преодолевать стремительный рост цен как на энергоресурсы, так и на другие товары и услуги.

Она добавила, что наряду с повышением минимальной заработной платы также должна быть увеличена стоимость услуг, оплачиваемых Министерством благосостояния, например, оплата сиделок.

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