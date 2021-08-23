На празднике в Екабпилсе на световом шоу, возможно, были нарушены "ковидные" ограничения
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У Государственной полиции есть подозрения, что на празднике в Екабпилсе были нарушены ограничения Covid-19, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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21 августа в парке Кена было запланировано мероприятие — прогулка с освещением Tik un tā augustā. Жители стали массово собираться еще до начала мероприятия. К тому же парк был открыт для всех, без ограничений, и поток людей не контролировался.

Как сообщает передача, полиция заподозрила возможные нарушения и приостановила мероприятие, однако люди, желающие посмотреть световое шоу, все продолжали прибывать. Примерно через тридцать минут световое шоу возобновилось, хотя между посетителями не было расстояния в два метра и число посетителей не ограничивалось.

Исполняющий обязанности начальника Екабпилсского участтка Управления Земегального района Госполиции Янис Стиканс сообщил, что сейчас полиция оценивает произошедшее. По его словам, ожидается встреча с организаторами мероприятия — руководством Екабпилсской краевой думы, чтобы можно было оценить, что и как произошло, где были ошибки и недочеты.

Полиция подчеркнула, что есть подозрения в совершении конкретных нарушений, но обещает предоставить дополнительные комментарии только после опроса всех вовлеченных сторон и выяснения обстоятельств.

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