На призыв к забастовке откликнулись более 26 тысяч педагогов

В настоящее время на призыв участвовать в шествии протеста и трехдневной забастовке откликнулись более 26 тысяч педагогов, сообщили агентству LETA в Латвийском профсоюзе работников образования и науки.

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Ожидается, что в шествии примут участие около 7,5 тыс. педагогов. Окончательное количество участников еще уточняется, и подать заявку на участие можно до пятницы, 14 апреля.

Глава профсоюза Инга Ванага пояснила, что решение о проведении трехдневной забастовки было принято с учетом того, что забастовочное соглашение о графике повышения зарплат учителей и балансировке нагрузки не выполнено.

Забастовка может не состояться, если политики в последний момент вновь предложат какие-то решения, потому что в этом случае исчезнет правовая основа для проведения забастовки.

Как сообщалось, правление ЛПРОН приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку учителей.