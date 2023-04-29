На прохождение Службы гособороны уже записались 260 молодых людей

Заявления на прохождение Службы государственной обороны (СГО) уже подали 260 молодых людей, в том числе трое женщин и трое проживающих за границей молодых людей, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.

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В настоящее время неизвестно, сколько из них будут иметь право на прохождение СГО, так как идут проверки, в том числе оценка состояния здоровья потенциальных курсантов СГО.

Брале отметила, что среди молодежи по-прежнему наблюдается повышенный интерес к поступлению на СГО.

Уже сообщалось, что 5 апреля Сейм принял в третьем — окончательном — чтении закон о службе государственной обороны, устанавливающий обязанность прохождения СГО для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста, или же в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. В то же время установлено, что гражданки Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут добровольно подать заявление на прохождение СГО.

Первый призыв начнется с 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба определена в качестве обязательной. И во время второго призыва гражданам Латвии сначала будет предложено подать заявку на прохождение службы добровольно. Однако в случае необходимости недостающее количество лиц в возрасте от 18 до 19 лет будет призвано.

Командир мотострелковой бригады Сухопутных войск Национальных вооруженных сил полковник Сандрис Гаугерс признал, что Адажская база готова принять 300 молодых людей, а максимум, который можно принять на службу в этом году, составляет 400 человек.