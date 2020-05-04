На прошлой неделе больше всего заболевших Covid-19 в возрастной группе 40 — 49 лет

На прошлой неделе наибольшее увеличение заболеваемости Covid-19 произошло в возрастной группе 40-49 лет. Примечательно, что за это время в Латвии не заболел ни один ребенок или подросток. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Неделю назад, 27 апреля, число пациентов в возрастной группе до 9 лет составляло 17 человек, а в возрастной группе от 10 до 19 лет — 36. Опубликованные сегодня данные SPKC идентичны. В настоящее время эти возрастные группы составляют 2% и 4% всех пациентов соответственно.

В свою очередь, наибольшее увеличение случаев Covid-19 — более чем на 40% — отмечено в возрастной группе 40-49 лет. Неделю назад в этой группе было 116 пациентов, а сегодня уже 163. В общей сложности эти пациенты составляют 18% от общего числа зарегистрированных случаев.

Число пациентов старше 70 лет увеличилось почти на 19%. Неделю назад их было 80, а сегодня — уже 95. Это, по данным SPKC, десятая часть всех пациентов.

В возрастной группе 60–69 лет в течение недели число случаев заболевания увеличилось на 12%, а число случаев Covid-19 среди пациентов в возрасте 50–59 лет увеличилось почти на 9%. В возрастной группе от 20 до 29 лет увеличение числа пациентов достигает 8%.

Самый высокий процент случаев в настоящее время зафиксирован в возрастной группе 30-39 лет — 186 случаев или 21% от всех пациентов с Covid-19. Тем не менее, увеличение заболевших в этой возрастной группе на этой неделе составляет лишь немногим более 4%: неделю назад было зафиксировано 178 заболевших.