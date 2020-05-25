На прошлой неделе было меньше всего выявленных случаев Covid-19 начиная с середины марта

На прошлой неделе выявлено 40 новых случаев Covid-19, и это меньше всего за последние десять календарных недель, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА, основанные на статистике Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Неделей раньше, с 11 по 17 мая, было выявлено 63 новых случая, с 4 по 10 мая — 50. Меньше случаев заражения выявлялось только в первые две недели марта — соответственно 6 и 28. Однако в недельном разрезе количество зараженных имело тенденцию к росту.

Существенная часть выявленных за две недели случаев Covid-19 связана с центром социального ухода "Марснени", где коронавирусом заболело почти 50 человек.

На прошлой неделе в Латвии ежедневно выявлялось в среднем 5,71 случая заражения, на неделе с 11 по 17 мая — 9, на неделе с 4 по 10 мая — 7,14.

На прошлой неделе было сделано 10 647 тестов на Covid-19, и это меньше всего за последние пять недель. Количество тестов по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 11,1%.

Доля выявленных случаев Covid-19 в соотношении с количеством тестов продолжает уменьшаться. 11 марта она составляла 4,82%, на неделе с 11 по 17 мая — 1,05%, с 4 по 10 мая — 1,13%, еще неделей раньше — 1,23%.