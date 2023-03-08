На прошлой неделе число случаев Covid-19 выросло на 13,9%

На неделе с 27 февраля по 5 марта в Латвии выявлено на 13,9% больше случаев заражения Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В целом за неделю зарегистрировано 180 новых случаев Covid-19, а неделей ранее — 158.

За неделю проведено 1418 тестов, что 2,8% меньше, чем неделей ранее.

Доля положительных результатов — 12,7% (+1,9% за неделю).

В стационарах доля пациентов с Covid-19 выросла на 16,2%.

За неделю зарегистрировано шесть смертей пациентов с Covid-19, неделей ранее — семь.