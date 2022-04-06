На прошлой неделе интенсивность гриппа в Латвии снизилась, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе в стране зарегистрировано 35 новых случаев гриппа, в том числе 25 в Даугавпилсе, пять — в Лиепае, четыре — в Риге, один — в Гулбенском крае.

Заболеваемость гриппом на прошлой неделе составила 52,9 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее — 112,1 случая.

С острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе в практики семейных врачей обратились 916 пациентов, что составляет 1384,9 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 1796,1 случая.

С пневмонией в практики семейных врачей обратились 24 пациента, что составляет 36,3 случая на 100 000 населения, тогда как неделей ранее — 18,2 случая.

Больницы сообщили о 34 госпитализациях пациентов с гриппом. В Даугавпилсе госпитализированы 22 пациента, в Риге — девять, в Валмиере — три.

О начале эпидемии гриппа в Латвии было объявлено 17 марта.