На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 снизилось на 18,2%.
Foto: Pixabay.com

На минувшей неделе, с 28 февраля по 6 марта, число новых выявленных случаев заболевания Covid-19 снизилось на 18,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Количество госпитализаций уменьшилось за последние семь дней. Ранее в среднем госпитализировали 153 человека в день по сравнению с 139 пациентами, помещенными в стационары, на прошлой неделе.

На прошлой неделе в среднем проводилось 15 924 теста в день, при этом выявлялось в среднем 7 410 новых случаев в день. Из всех проведенных тестов 11,8% или 13 196 тестов относились к скринингу образовательных учреждений, а 88,2% — 98 270 тестов — относились к остальному населению.

На прошлой неделе репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 снизился с 0,94 до 0,86, что указывает на небольшое снижение инфекционных заболеваний в обществе.

За последнюю неделю произошло снижение числа инфицирования во всех возрастных группах. Правда, снижение в возрастной группе старше 70 лет было незначительным. Уменьшение случаев Covid-19 наблюдалось во всех регионах Латвии.

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