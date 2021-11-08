На прошлой неделе количество новых случаев Covid-19 сократилось на 23,4%
Foto: Pixabay

На минувшей неделе — с 1 по 7 ноября — число новых подтвержденных случаев Covid-19 снизилось на 23,4%, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

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По оценкам Центра профилактики и контроля заболеваний, сейчас наблюдается небольшая тенденция к снижению заболеваемости, что, вероятно, связано с мерами эпидемиологической безопасности, направленными на сокращение массовых собраний.

На прошлой неделе в среднем проводился 20 041 тест в день, меньше, чем неделей ранее, когда в день выполнялось более 22 000 тестов. В среднем за день выявлялось 1812 новых случаев заражения Covid-19, что на 563 меньше, чем неделей ранее.

Из всех проведенных тестов 43% или 59 881 тест были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 57% или 80 406 тестов — с проверками остальных жителей. Из положительных случаев Covid-19 только 4% или 517 инфицированных были связаны со скринингом в учебных заведениях, а 96% или в общей сложности 12 168 случаев инфицирования были подтверждены за пределами учебных заведений.

На прошлой неделе репродуктивный уровень заражения Covid-19 снизился на 0,17 до 0,8, что указывает на небольшое снижение распространенности Covid-19 в сообществе.

Сейчас наблюдается снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Наименьшее снижение заболеваемости наблюдается в возрастной группе старше 80 лет, однако стабилизация есть и в этой возрастной группе. Заболеваемость также снижается во всех регионах Латвии, однако в Латгалии и Видземе она остается выше, чем в среднем по Латвии.

Данные показывают, что из 8626 человек, заразившихся Covid-19 на прошлой неделе, 6826 не были вакцинированы от Covid-19 или еще не прошли курс вакцинации, а 4059 человек или 32% были вакцинированы.

Если сравнивать распространенность инфекции на 100 000 населения среди вакцинированных и невакцинированных/частично вакцинированных людей, то в Латвии инфекцией Covid-19 в 2,2 раза чаще заражались невакцинированные и частично вакцинированные, чем полностью привитые. Однако врачи всегда подчеркивают, что цель вакцинации — не полностью искоренить Covid-19, а предотвратить серьезные случаи заболевания и смерть.

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