На прошлой неделе количество случаев Covid-19 выросло на 24,2%
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), на неделе с 13 по 19 марта число новых случаев Covid-19 в Латвии выросло на 24,2%.

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Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 190 новых случаев Covid-19, в то время как неделей ранее их было 153. Проведено 1163 теста, что на 5,2% больше, чем на предыдущей неделе. Доля положительных тестов составила 16,3%, что больше на 2,5%.

На 30,9% увеличилось количество стационарных пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19.

На прошлой неделе зарегистрировано семь смертей пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее их было восемь.

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